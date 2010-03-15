СК «Брокбизнес» застраховала автомобильный центр

Страховая компания «Брокбизнес» обеспечила страховое покрытие по событиям в результате несчастных случаев автомобильного центра «Автолюкс-сервис».

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, страховым посредником, сопровождающим данную сделку, стало ООО «Финанс-сервис».

В сообщении указывается, что подписанный договор страхования предоставляет защиту от следующих рисков – пожара, удара молнии, взрывов, стихийных бедствий, повреждений водой, противоправных действий третьих лиц, наезда автотранспорта и боя стекла.

Размер страховой суммы по договору страховая компания не сообщает.

Справка УНИАН. Страховая компания «Брокбизнес» работает на страховом рынке Украины с декабря 1993 года. В настоящее время СК «Брокбизнес» имеет разветвленную сеть, которая насчитывает 41 филиал, и развитую сеть отделений и отделов продаж.