«Провидна» застраховала сотрудников MTI

Страховая компания «Провидна» выиграла тендер по добровольному медицинскому страхованию (ДМС), который был проведен ООО «МТI» при участии страхового брокера «СБ Малакут».

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что по условиям заключенного договора около 1000 сотрудников компании будут обслуживаться по программам «Классик» и «VIP», покрывающим такие риски, как возникновение острых, обострение хронических заболеваний, последствия различных травм. Договор действует по всей территории Украины. Программы включают предоставление амбулаторно-поликлинической, плановой и неотложной стационарной и неотложной помощи, а также услуги стоматолога. Кроме того, договором предусмотрено предоставление дополнительных услуг, в частности, проведение профилактических мероприятий (вакцинации и витаминизации сотрудников компании).

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «Провидна» (правопреемник ЗАО «СК ИФД КапиталЪ Страхование») работает на страховом рынке Украины с 1995 года. С 2006 года входит в группу компаний «Росгосстрах».

Объем страховых платежей СК «Провидна» по итогам 2009 года составил 248,4 млн. грн., страховые выплаты – 453,8 млн. грн.

В начале июля 2009 года Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО «Росгосстрах-Столица» (Московская обл., Россия) приобрести более 50% акций ЗАО «Страховая компания «Провидна» (Киев).

Группа компаний «MTI», основанная в 1991 году, в первую очередь связана с IT-отраслью Украины, в которой занимает лидирующие позиции в качестве крупнейшего дистрибутора IТ-техники.

Кроме оптовой продажи, MTI ведет и розничную торговлю с помощью собственных сетей, реализующих различные категории товаров: электронику, одежду, обувь, а также аксессуары от мировых производителей и ювелирные изделия.

Наиболее известные бренды розничных магазинов MTI: «Интертоп», Kidditop и Plato, а также Clarks, Ecco, Geox, Timberland, фирменные магазины Marc О’Рolo, Skechers и Vagabond. Товары электроники представлены в розничной сети магазинов Protoria, которая работает в виртуальном (интернет) и реальном пространствах.

В холдинг MTI также входят компании, работающие в сфере оказания услуг системной интеграции (ООО «Sibis»), технических решений в области систем безопасности (ООО «MTI «Системы Безопасности»), сервисного сопровождения и ремонта техники («Технический центр «MTI»), а также собственное логистическое подразделение на базе современного автоматизированного логистического комплекса.