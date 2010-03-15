Администрация Президента определилась с кандидатурами
17:10, 15 марта 2010Транспорт/Связь
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Глав НТКУ и Госкомтелерадио
В Администрации Президента Украины определились с кандидатурами для назначения на должности руководителей Национальной телекомпании Украины и Государственного комитета по телевидению и радиовещанию.
Об этом в интервью УНИАН сообщила заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН.
По ее словам, наиболее вероятным претендентом на должность президента Национальной телекомпании Украины является Егор БЕНКЕНДОРФ, а на должность председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию – Александр КУРДИНОВИЧ.
“Мы склонны считать, что это наиболее приемлемые кандидатуры, которые имеют наибольшие шансы быть назначенными на эти должности”, - отметила А.ГЕРМАН.
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