Администрация Президента определилась с кандидатурами

В Администрации Президента Украины определились с кандидатурами для назначения на должности руководителей Национальной телекомпании Украины и Государственного комитета по телевидению и радиовещанию.

Об этом в интервью УНИАН сообщила заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН.

По ее словам, наиболее вероятным претендентом на должность президента Национальной телекомпании Украины является Егор БЕНКЕНДОРФ, а на должность председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию – Александр КУРДИНОВИЧ.

“Мы склонны считать, что это наиболее приемлемые кандидатуры, которые имеют наибольшие шансы быть назначенными на эти должности”, - отметила А.ГЕРМАН.