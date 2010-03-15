Колесников проведет заседание по подготовке к Евро-2012

16 марта во Львове под председательством вице-премьер-министра Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА пройдет выездное заседание по вопросам подготовки инфраструктуры Львова и области к проведению Евро-2012.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, Б.КОЛЕСНИКОВ ознакомится с состоянием реконструкции ГП «Международный аэропорт «Львов», а также строительства стадиона. Также вице-премьер-министр осмотрит пункт пропуска «Краковец», а затем подведет итоги своей поездки в Львовском городском совете.