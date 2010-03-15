Колесников проведет заседание по подготовке к Евро-2012
17:51, 15 марта 2010Транспорт/Связь
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Завтра в Львове
16 марта во Львове под председательством вице-премьер-министра Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА пройдет выездное заседание по вопросам подготовки инфраструктуры Львова и области к проведению Евро-2012.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, Б.КОЛЕСНИКОВ ознакомится с состоянием реконструкции ГП «Международный аэропорт «Львов», а также строительства стадиона. Также вице-премьер-министр осмотрит пункт пропуска «Краковец», а затем подведет итоги своей поездки в Львовском городском совете.
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