«Укрзализныця» обновит полтысячи километров колеи

«Укрзализныця» в этом году планирует полностью обновить почти полтысячи километров колеи.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, в частности, в течение 2010 года запланировано модернизировать 468 км колеи, капитально отремонтировать 858 км, выполнить средний ремонт 800 км и комплексно оздоровить 865 км колеи.

Также на протяжении года предусматривается установить 1200 комплектов новых стрелочных переводов. Кроме того, запланировано осуществить средний ремонт 590 комплектов стрелочных переводов.

Железнодорожники уже готовятся к сезону путевых работ. В частности, из новых материалов верхнего строения пути уже собрано свыше 300 км путевой решетки, то есть прикреплены рельсы к шпалам. Также железнодорожники осуществляют ремонт старой путевой решетки, на железобетонные брусья собирают стрелочные переводы, на базы складирования завозят щебень.