Мэр Херсона призывает горожан восстанавливать дороги

Херсонский городской председатель Владимир САЛЬДО призывает общественные объединения, организации города и обеспеченных горожан восстанавливать автодороги города своими силами и за собственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение размещено на официальном сайте мэрии областного центра.

«Я приглашаю к сотрудничеству все общественные объединения и организации независимо от политических вкусов, обеспеченных херсонцев, которые представляют эти общественные формирования, - давайте объединимся для решения одной из важнейших проблем в этом году – восстановления дорожного покрытия», - говорится в обращении.

Также в документе отмечается, что городским советом предусмотрено финансирование первоочередных работ по капитальному и текущему ремонту дорог. Но бюджетного финансирования, даже в менее сложные времена, не хватает для проведения их в необходимых объемах. Решение этой проблемы требует консолидированных усилий.

«Предлагаю вам выбрать участки, где силами общественного формирования провести комплекс соответствующих работ. Это станет своеобразным конкурсом конкретного вклада в общее дело развития города. А проконтролировать качество проведенного ремонта смогут сами горожане, представители общественности, депутатского корпуса городского совета» - призвал горожан В.САЛЬДО.

Также в документе указывается, где именно нужно прилагать усилия, поскольку на основании дефектных актов определены наиболее критические участки дорог, поврежденные во время зимы, где, кроме того, есть большая нагрузка на дорожное полотно в связи с огромным количеством транспорта.

Кроме того, городской председатель предлагает всем неравнодушным к проблеме направлять свои предложения относительно дополнительных (кроме бюджетных) источников финансирования первоочередных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети и перечень объектов, которые будут отремонтированы, в адрес исполнительного комитета городского совета.

Как сообщалось, Херсонский городской совет выделил на своей сессии 26 февраля около 0,6 млн. грн. на восстановления поврежденного покрытия дорог города. В то же время, по предварительным подсчетам специалистов Херсонской облгосадминистрации, на ямочный ремонт дорог в городе необходимо, по меньшей мере, в 10 раз больше.