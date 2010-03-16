В шести областях ограничен проезд по дорогам местного значения

Из-за повышения уровня воды в реках ограничен проезд дорогами местного значения в шести областях Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

В частности, ограничен проезд легкового автотранспорта дорогами местного значения в Волынской и Николаевской областях. Закрыто движение на двух дорогах в Луганской области и по одной - во Львовской и Полтавской областях. Также усложнен проезд в Днепропетровской области.