«Укрзализныця» проведет тендер на поставку грузовых вагонов

«Укрзализныця» во втором квартале 2010 года начнет процедуру тендера на поставку грузовых вагонов по кредиту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сказано в сообщении ЕБРР от 15 марта т.г., текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, затем с победителями тендера, в котором могут принимать участие компании из любых стран, будут заключены контракты в соответствии с правилами банка.

Напомним, размер кредита составляет 62,5 млн. долл.

Как сообщил в комментарии УНИАН начальник отдела кредитных соглашений «Укрзализныци» Юрий СИМЧУК, поскольку ЕБРР не согласован тендер, проведенный «Укрзализныцей» в 2009 году на поставку 1000 грузовых вагонов, на этот раз тендер будет объявлен на поставку 1400 вагонов. Таким образом, в тендер вошла 1000 вагонов, которые должны были поставить в 2009 году, и 400 вагонов – за 2010 год. Запланировано, что вагоны будут поставлены в этом году.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития в январе 2009 года принял решение о выделении кредита в размере 62,5 млн. долл. Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныце») на покупку грузовых вагонов в рамках программы обновления подвижного состава. Общая стоимость проекта – 73,5 млн. долл. (15% – средства «Укрзализныци»).

Для определения поставщиков вагонов по кредиту ЕБРР был объявлен тендер.

По итогам тендера осенью 2009 года были предварительно отобраны четыре украинских завода-производителя для поставки 1000 грузовых вагонов для «Укрзализныци» за счет данного кредита. Заказчиком и получателем вагонов являлась Донецкая железная дорога. Крюковский вагоностроительный завод, Стахановский вагоностроительный завод, «Азовмаш» и «Днепровагонмаш», согласно тендеру, должны были поставить по 250 вагонов. Заключение договоров с ними планировалось после того, как ЕБРР согласует результаты этого тендера.