В Украине перевозка пассажиров сократилась

Пассажирским транспортом Украины за январь-февраль 2010 года перевезено 1,1 млрд. пассажиров, что на 10,9% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, пассажирская работа за отчетный период выполнена в объеме 17,5 млрд. пасс./км, что на 7,3% меньше объемов аналогичного периода прошлого года.

В частности, железнодорожным транспортом за январь-февраль т.г. перевезено 63,6 млн. пассажиров, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2009 года. Отправления пассажиров на Донецкой железной дороге уменьшились на 5,5%, на Львовской – на 4,8%, на Южной – на 2,8%, на Приднепровской – на 2,4%, на Одесской – на 2,2% и на Юго-Западной – на 2,1%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физлиц-предпринимателей) воспользовались 590,1 млн. пассажиров, что на 9,4% меньше, чем за два месяца прошлого года. Перевозки пассажиров автотранспортом физлиц-предпринимателей уменьшились на 8,4%.

Перевозки пассажиров водным транспортом сократились на 12,6% – до 0,7 млн. человек, в частности, морским транспортом – на 9%. Предприятия Севастополя, которые выполнили 94,1% общих объемов морских перевозок пассажиров, уменьшили пассажироперевозку на 9,7%.

Авиатранспортом Украины за отчетный период перевезено 0,6 млн. человек – на 2,4% меньше. Перевозки городским транспортом составили 399,6 млн. пассажиров – на 14,2% меньше.

Как сообщал УНИАН, в Украине в январе 2010 года пассажирским транспортом было перевезено 523,6 млн. человек, что на 11,2% меньше, чем в январе 2009 года. В частности, железнодорожным транспортом было перевезено 31,9 млн. пассажиров, что на 3,4% меньше, чем в январе прошлого года, авиационным – 0,3 млн. пассажиров (на 6,8% больше).

Справка УНИАН. В Украине в 2009 году пассажирским транспортом было перевезено 7,3 млрд. человек, что на 12,7% меньше, чем в 2008 году.

Железнодорожным транспортом было перевезено 425,9 млн. пассажиров, что на 4,4% меньше, чем в 2008 году. Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физлиц-предпринимателей) воспользовались 4 млрд. пассажиров, что на 8,2% меньше объемов 2008 года. Перевозки пассажиров морским транспортом в 2009 году сократились на 15,5% по сравнению в 2008 годом. Авиационным транспортом Украины в 2009 году было перевезено 5,1 млн. пассажиров, что на 17% меньше объемов пассажирских авиаперевозок в 2008 году.

Городским электротранспортом в прошлом году было перевезено 2,8 млрд. пассажиров, что на 19,4% меньше, чем в 2008 году.

В 2008 году пассажирским транспортом Украины было перевезено 8,3 млрд. пассажиров, что на 1,4% больше, чем в 2007 году.