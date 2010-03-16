Российские дилеры продали за неделю около 7 тысяч машин

Российские дилеры за неделю работы программы по утилизации подержанных автомобилей, которая стартовала 8 марта, продали около 7 тысяч машин, сообщил начальник департамента автомобильной промышленности Минпромторга РФ Алексей Рахманов на Российском автомобильном форуме во вторник, сообщает РИА Новости.

"Мы говорим о 7 тысячах сертификатов. Или на прошлой неделе было продано около 7 тысяч автомобилей по этой программе", - сказал он.

По его словам, из общего количества поданных заявок на покупку автомобиля по программе утилизации 54% это заявки на автомобили производства "АвтоВАЗа". "Из иномарок лидирует Chevrolet и Ford, те, кто активно с нами работает", - добавил Рахманов.

"Эта программа приносит пользу по фильтрации дилеров. Всего в программу активно включилось более 300 дилеров", - отметил глава департамента.

Программа, которая дает возможность сдать в утиль автомобиль старше десяти лет и приобрести взамен со скидкой в 50 тысяч рублей новое авто отечественного производства, стартовала 8 марта 2010 года в России. Вместо старого авто теперь можно приобрести машины российской сборки, включенные в официальный перечень Минпромторга.

По данным Минпромторга, в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 14 миллионов автовладельцев, возраст машин которых превышает десяти лет. В рамках эксперимента, на который правительство выделило в общей сложности около 11 миллиардов рублей, предполагается реализовать 200 тысяч автомобилей. В списки участников попали 1,57 тысячи дилеров и 153 утилизатора.