Кабмин изменил порядок таможенного контроля

Кабинет Министров Украины изменил порядок таможенного контроля перемещения железнодорожных вагонов через границу.

Текст соответствующего постановления №177 от 24 февраля т.г. размещен на сайте Верховной Рады.

В частности, внесены изменения в Порядок осуществления таможенного контроля железнодорожных транспортных средств перевозчиков и товаров, которые перемещаются ими в пунктах пропуска через государственную границу.

Согласно документу, постановление вступает в силу через 45 дней после опубликования – с 13 апреля 2010 года.

Данными изменениями внесено новое определение «натурный лист» – документ, который используется для номерного учета вагонов на железнодорожных станциях в случае передачи вагонов одной железной дорогой другой и который содержит данные о составе поезда (номера вагонов), его массе, длине, станции отправления и т.п.

При этом изменен порядок взаимодействия должностных лиц таможенных органов при работе с товарами, перемещаемыми по железной дороге. В частности, он устанавливается Гостаможслужбой совместно с Минтранссвязи при осуществлении таможенного контроля железнодорожного подвижного состава (в том числе пустого); при перемещении грузов в контейнерах из морских торговых портов в зоны таможенного контроля грузовых таможенных комплексов.

При этом установлено, что декларирование железнодорожного подвижного состава (в том числе пустого), который используется для перевозки в международном сообщении, осуществляется путем представления таможенному органу в пункте пропуска и контроля

информации о таких железнодорожных транспортных средствах и цели их перемещения.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» ранее негативно оценивала положения лицензионных условий осуществления деятельности таможенного перевозчика относительно запрета на перевозку грузов при участии нескольких железных дорог (лицензиатов), а также выступала против обязательного условия использования вагонов той железной дороги (лицензиата), которая осуществляет перевозку.

Как отмечали в ведомстве, выполнить последнее условие невозможно при организации транзитных перевозок, поскольку грузопоток зарождается на территории других государств и погрузка осуществляется в вагоны других железнодорожных администраций.

16 января 2009 года Кабинет Министров Украины выдал распоряжение №1556-р «О предоставлении железным дорогам Украины статуса таможенного перевозчика». Во исполнение этого распоряжения Гостаможслужба разработала проект новых лицензионных условий осуществления деятельности таможенного перевозчика, однако, по убеждению железнодорожников, в нем не в полной мере отображена специфика работы железнодорожного транспорта.