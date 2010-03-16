ПЖД уплатила в бюджеты более 2,6 млрд. грн. налогов

Приднепровская железная дорога по итогам 2009 г. уплатила более 2,631 млрд. грн. налогов в бюджеты всех уровней и целевые фонды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В частности, в Государственный бюджет перечислено 1,2035 млрд. грн., в местные бюджеты - 326,2 млн. грн. Объем платежей в целевые фонды превысил 1,1015 млрд. грн.

«Общий результат финансово-экономической деятельности Приднепровской железной дороги положительный – выполнены основные количественные и качественные показатели», - отмечается в сообщении пресс-центра. При этом пресс-центр не приводит никакие конкретные цифры.

Также сообщается, что объем общей погрузки грузов на ПЖД в 2009 г. составил 96,2 млн. тонн, что на 3,4% больше плана. В течение минувшего года показатель технической скорости возрос на 2,4%, средний вес грузового поезда увеличен на 5,4% от запланированного.