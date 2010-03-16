Фельдман просит у Азарова денег

Народный депутат Украины, Уполномоченный депутатского объединения «За Харьковщину!» Александр ФЕЛЬДМАН обратился к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой учесть финансово-экономические потребности Харькова при формировании государственного бюджета на 2010 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, А.ФЕЛЬДМАН отметил, что 17 февраля на заседании правительства было принято решение о финансировании строительства и развития в 2010 г. метрополитенов в Киеве и Днепропетровске, которым предусмотрено выделение 200 млн. грн. на строительство метро в Киеве и 61 млн. грн. - в Днепропетровске. Вместе с тем, по его словам, в соответствии с государственной программой строительства и развития сети метрополитенов на 2006-2010 годы, потребности «Харьковского метрополитена» в 2010 г. составляют 62,55 млн. грн., при имеющейся задолженности за предыдущие периоды в 89,7 млн. грн., и на сегодняшний день вопрос о выделении указанных средств Харькову не решен.

«Учитывая необходимость дальнейшей подготовки Харькова к проведению матчей финальной части Евро-2012, прошу содействовать в выделении средств харьковскому метрополитену в объемах, которые предусмотрены фактическими потребностями и государственными обязательствами», – сказано в обращении А.ФЕЛЬДМАНА к премьер-министру Украины.