Туризм преодолел кризис - отдых набирает обороты...

Как бы не было украинцу тяжело, как бы туго не обстояли дела с деньгами, все равно он найдет средства, чтобы хорошенько погулять. Хоть раз в году, но с размахом, конечно, согласно своим меркам. Правда, 2009-ый существенно поумерил пыл соотечественников в плане туристических поездок, но в этом году туроператоры прогнозируют рост их объема до уровня 2007-2008 гг. Именно в этот период (кроме конца 2008-го) наблюдался пиковый за последние 15 лет показатель перевозок! Чартерные самолеты едва успевали оборачиваться, а туркомпании – подготавливать "горящие" предложения.

"Дикарем" за рубеж...

По данным Госкомтуризма, в 2009 г. выездной поток заметно сократился в секторе поездок с целью организованного туризма и по служебным вопросам. В частности, количество организованных поездок (иными словами, поездок по турпакетам) упало на 21%. При этом, по оценкам игроков рынка, украинская туристическая отрасль пострадала больше, чем в целом мировая. Некоторые туркомпании оценивают объем падения в 30-40%.

В то же время, в сегменте частных поездок, по сравнению с 2008 годом, наблюдался рост на 2%. По-видимому, украинцы решили в кризис сэкономить на организованном отдыхе и переключились на «дикий» туризм. Впрочем, если к Крыму термин «отдых дикарем» вполне применим, то в развитых турстранах, к примеру, в Таиланде, можно совершенно самостоятельно организовать себе отпуск на все "пять звезд". Благо, Интернет не подводит. При этом экономия составит 50% и больше, по сравнению с покупкой тура. Особенно этому способствовали в прошлом году акции авиакомпаний, которые для привлечения клиентов снижали цены на билеты подчас более чем вдвое - прошлым летом авиабилет из Киева в Бангкок можно было купить за 400 долларов в обе стороны.

Но, судя по всему, такие «кризисные подарки» больше не предвидятся. «Дармовые» акции продлились недолго, туроператоры успокоились и прогнозируют в текущем году «откат» к объемам турпотока 2007-2008 годов. А тогда туры раскупали как пирожки - с пылу, с жару!

К слову, в 2009 году неожиданно подыграла туроператорам и перевозчикам ноябрьская вспышка турпоездок "от свинного гриппа". Вспомним - стайки напуганных соотечественников (усиленные отправленными на каникулы школярами и студентами) активно брали одно-двухнедельные туры по старой чернобыльской традиции, то есть "хоть куда-нибудь", дабы на удалении пересидеть вспышку в Украине эпидемии. По некоторым направлениям туры просто расхватали Тогда туроператоры даже смогли немного поднять цены на путевки. Впрочем, в прошлом году украинцы, скорее, подпали под влияние паники и вряд ли будущие эпидемии (реальные или умело сымитированные) или другие ситуативные форс-мажоры, заставят их так же массово схватиться за чемоданы.

Если же говорить о ситуации в целом, то по мнению экспертов, население пережило кризисный испуг, поднакопило деньжат и, устав за год от преодоления трудностей, решило отдохнуть. Об этом свидетельствует объем продаж туров на майские праздники нынешнего года. При этом нынешний год демонстрирует изменение психологии туриста: все больше людей стараются приобрести турпакеты заблаговременно - за несколько месяцев до поездки. Ранее преобладал спрос на «горящие» предложения.

«У нас январь и февраль были хорошими по продажам. На 2010 год прогнозирую рост, по сравнению с 2009 годом, однозначно. Мы планируем догнать 2008 год если не полностью, то приблизиться (к показателю – ред.). Если сравнивать, наверное, 2007 год был самым лучшим. Судя по тому, как начался год, как продаются туры, можно сказать, что год должен быть хорошим. Кроме того, к примеру, если раньше были очень популярными туры «last minute» - «горящие», то сейчас мы объявили акцию бронирования, и если люди заранее платят деньги, бронируют места, то они получают скидки. На сегодня по многим турам глубина продаж свидетельствует, что год будет лучше, чем 2008-ой. Люди просто устали от того, что было», - комментирует ситуацию директор турфирмы «Феерия» Игорь Захаренко.

По его словам, 2009 год помог рынку «очиститься» от недобросовестных турфирм, которые демпинговали, предоставляли некачественные услуги. «Раньше туристов было очень много, и все очень хорошо продавалось. Поэтому многие туристические компании не сильно переживали за качество, за количество рейсов. А когда ударил кризис, стали более разумно подходить к планированию. Сейчас уже просчитывают, сколько самолетов поставить, автобусов, сколько туров и так далее», - отмечает И.Захаренко.

«В целом, кризисный 2009 год благотворно повлиял на туристическую отрасль Украины. Туроператоры стали взвешенно относиться к количеству предложений, практически исчез демпинг, поскольку компании, которые работали себе в убыток и боролись за рыночную долю методами демпинга, потеряли возможность реинвестировать из других отраслей деятельности в туризм», - рассказала директор компании «Пан Укрейн» Елена Шаповалова.

Меняем направление и качество...

Туроператоры прогнозируют, что продажи майских туров вырастут, как минимум, на 20%. Относительно цен, то некоторые компании обещают выгодные предложения за счет снижения стоимости отельерами в странах, где сильно упал туристический поток. К примеру, дешевле станет отдых в ОАЭ и Греции. Падают цены на туры в Шри-Ланку, Доминикану, на Мальдивы. Впрочем, удешевление экзотических поездок не обусловлено падением спроса на эти направления, даже в кризис дорогие туры покупались достаточно бойко, просто больше других пострадал средний класс. В то же время, немного подорожает отдых в Турции, которая не испытывает недостатка в спросе. Крым также «не подкачал» - прогнозируется рост цен на 10-15, а то и 20%, несмотря на провальный туристический сезон прошлого года.

Хочется верить, что кризис немного подкорректирует поведение как туриста, так и туркомпаний в плане качества отдыха. Ведь после лихой годины жаль тратиться на пустяки. «Люди стали более бережно относиться к деньгам, некоторые, кто мог поехать на отдых 1-2 раза в год, сейчас стали решать иные вопросы: выплату кредитов и пр. Те, кто позволял себе покупку VIP-туров, сейчас более скромно отдыхают, более рационально относятся к затратам: не заказывают номера для нянь и пр. В целом, отдых стал более экономный», - отмечает глава Всеукраинской Ассоциации туристических операторов Игорь Голубаха.

«Нынешние туристические возможности позволяют наслаждаться путешествиями любой категории клиентов. И любителям турпоходов, которым предлагаются различные пешеходные маршруты как в Украине, так и Альпах, и любителям роскоши, экзотики. Для них открыты дальние магистральные перелеты на Мальдивы, Сейшельские острова, в Доминиканскую Республику», - подчеркивает Е.Шаповалова.

Среди будущих тенденций прогнозируется рост объема услуги по системе «всё включено», она может выйти по продажам на первое место. Кроме того, 2-недельные туры уступят лидирующие позиции 10-дневным. В то же время, увеличится спрос на туры выходного дня, благодаря отказу от виз некоторых туристических стран (Израиль, Хорватия).

Что же касается кризиса, то, по мнению экспертов, он в туризме преодолен, по крайней мере, дно падения уже пройдено. Конечно, не все позволят себе фешенебельные поездки в этом году (особенно те, кому и раньше это в голову, а точнее, в карман, не приходило). Последствия лиха, безусловно, тяжелы. Но увеличится поток тех, кто сам себе режиссер, кто планирует поездку самостоятельно – от проезда до проживания и развлечений. Другими словами, кто ездил, тот и будет ездить. С турфирмой ли, дикарем ли, на самолете, автобусе, или на велосипеде, но главное – в отпуск…

Людмила Шевченко (УНИАН)