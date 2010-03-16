УЗ назначила 22 дополнительных поезда на Пасху
15:27, 16 марта 2010Транспорт/Связь
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По состоянию на 16 марта
По состоянию на 16 марта, «Укрзализныця» включила в расписание 22 дополнительных поезда на пасхальные праздники.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.
В частности, 7 поездов назначила Приднепровская железная дорога; 5 - Юго-Западная; 4 - Львовская; три - Одесская; два - Донецкая; один - Южная железная дорога.
Работа по изучению спроса и назначение дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.
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