УЗ назначила 22 дополнительных поезда на Пасху

По состоянию на 16 марта, «Укрзализныця» включила в расписание 22 дополнительных поезда на пасхальные праздники.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, 7 поездов назначила Приднепровская железная дорога; 5 - Юго-Западная; 4 - Львовская; три - Одесская; два - Донецкая; один - Южная железная дорога.

Работа по изучению спроса и назначение дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.