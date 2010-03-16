«Киевавтодор» устраняет дефекты на столичных дорогах

«Киевавтодор» приступил к ликвидации дефектов покрытия на столичных дорогах, которые возникли в результате морозов, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По информации КК «Киевавтодор», с начала 2010 года на проезжей части улиц и дорог столицы выполнен значительный объем работ по ликвидации выбоин – всего на 25 тыс. кв. м дорожного покрытия. Для выполнения этих работ задействовано 20 дорожно-ремонтных бригад коммунальной корпорации.

Как сообщили в «Киевавтодоре», сейчас погодные условия не позволяют выполнить полную ликвидацию «ямочности» с соблюдением необходимой технологии (применяя горячие асфальтобетонные смеси), поэтому для этого используется «холодный» и «литой» асфальтобетоны, которые не рассчитаны на долгосрочную работу в покрытии при существующей интенсивности движения транспорта, но достаточно эффективны для временного прекращения глубинного разрушения конструкции дорожной одежды.

При условии наступления благоприятных погодных условий ликвидация «ямочности» будет выполнена на улицах общегородского значения до 10 апреля, улицах районного значения - до 10 мая, улицах местного значения – до 20 мая. До того момента будет осуществляться профилактический ремонт покрытий.

По информации КК «Киевавтодор», в текущем году на ремонт дорог будут направлены средства налога с владельцев транспортных средств. По предварительным расчетам, эта сумма может составлять около 200 млн. грн., из которой 150 млн. будет направлено именно на ремонт покрытий улиц. Это позволит отремонтировать около 700 тыс. кв. м покрытий, то есть полностью ликвидировать имеющуюся «ямочность».