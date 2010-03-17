Проект «Евроколея» к Евро-2012 выполнить нереально

Вице-премьер-министр Украины по вопросам подготовки к финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года Борис КОЛЕСНИКОВ считает нереальной реализацию проекта по строительству узкой колеи европейского стандарта от границы Украины с Польшей во Львов «Евроколея» к проведению Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 16 марта во время пресс-конференции во Львове.

«Евроколея» к Евро-2012, по моему мнению, нереальна. Следует учитывать экономическую составляющую этого вопроса», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ, добавив, что «здесь нет никакой политики, надо сначала все оценить».

«Сейчас мы находимся на этапе диагностики проблем, стоящих перед Евро. Мы должны оценить и сделать то, без чего Евро точно не будет. Без хорошей дороги, без стадиона, без аэропорта Евро точно не будет. В мэрию же не пойдут играть в футбол», - отметил вице-премьер-министр, вместе с тем добавив, что в дальнейшем правительство рассмотрит свои возможности в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, проект по строительству узкой колеи европейского стандарта от границы Украины с Польшей во Львов «Евроколея» был одним из 6 больших инвестиционных проектов Львова, представленных на VIII Львовском международном экономическом форуме, который проходил в октябре 2008 года. Его стоимость составляет 500 млн. евро. Общая протяженность скоростной колеи - 75 км.