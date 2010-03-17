Минтранс будет мониторить состояние проезда автодорогами

Министерство транспорта и связи Украины продлило мониторинг за состоянием проезда и содержанием дорог до конца марта (обычно мониторинг проводится до 15 марта).

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, мониторинг продлен в связи с сложными метеорологическими условиями, в частности, возможными рисками весеннего паводка.

До конца месяца Минтранссвязи будет отслеживать ситуацию с состоянием проезда автомобильными путями и предоставлять оперативную информацию относительно возможностей движения, введенных ограничений или закрытия отдельных участков дорог в разных регионах.

Информация о состоянии проезда автодорогами будет предоставляться дважды в сутки – утром и вечером, а в случае возобновления проезда или введения ограничений – оперативно по мере поступления.

Напомним, в этом году в зимний период в районах истоков Днепра и Десны на территории Республики Беларуси и Российской Федерации выпало рекордное за последние 30 лет количество снега. Исходя из этого, эксперты прогнозируют серьезные паводки в Украине в конце апреля и начале мая. Минтранссвязи активизировало работу по подготовке отрасли к возможным чрезвычайным ситуациям на транспорте еще в середине февраля.