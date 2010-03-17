В Киевском метро будет курсировать "Исторический вагон"

С 25 марта в Киевском метрополитене будет курсировать "Исторический вагон" в составе одного из поездов, обслуживающего пассажиров на Святошинско-Броварской линии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП "Киевский метрополитен", музей на колесах начнет свою работу со станции "Университет". Его открытие посвящено юбилею столичной подземки, а именно празднованию в этом году 50-летия со дня введения в эксплуатацию первого участка КП "Киевский метрополитен".

Оформление «Исторического вагона» выполнено совместными усилиями дизайнеров РА "Домофон" и работников метрополитена на базе вагона типа "Е" 1969 года выпуска. Особенность вагонов этого типа в том, что для внутренней отделки в нем использовались деревянные детали, в частности, рамы окон, а для оклейки стен вагонов - так называемый линкруст, один из самых ценных видов обоев.

В вагоне размещены фотокопии исторических сведений и фотографий о метрополитене, предоставленных работниками, которые строили столичную подземку и трудились в ней в течение полувека. Наибольшую помощь по сбору исторической информации предоставили ветераны Киевского метрополитена. Таким образом в музее пассажиры смогут ознакомиться с легендарной историей этого вида транспорта, которым они пользуются в течение многих лет.

Предполагается, что на церемонии пуска "Исторического вагона" будут присутствовать представители киевской власти, ветераны, пенсионеры и работники Киевского метрополитена. Среди ветеранов - машинисты, которые 6 ноября 1960 повели первые поезда в Киевском метрополитене.