Речной трамвайчик в Киеве начнет курсировать 1 мая

В этом году речной трамвайчик в Киеве начнет курсировать по реке Днепр, ориентировочно, 1 мая.

Об этом говорится в комментарии заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Валерия МИРОНОВА, переданного УНИАН пресс-службой КГГА.

Он напомнил, что в 2009 году трамвайчик курсировал до 1 октября. За время его сезонной работы услугами переправы успели воспользоваться 12 тыс. человек, из которых 20% - льготники.

«В этом году начало сезона речной переправы намечено условно на 1 мая. На данный момент рассматриваются варианты по расширению маршрутной сети и увеличению количества рейсов», - заявил В.МИРОНОВ.

Как сообщал УНИАН, 24 июля 2009 года в Киеве был официально открыт «альтернативный вид общественного пассажирского транспорта» – муниципальный речной трамвай. Маршрут соединяет «10 причал» (станция метро «Почтовая площадь», Речной вокзал) и станцию «Березняки» (причал возле моста им. Патона).

Первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС тогда высказал уверенность, что «речной трамвай» значительно улучшит транспортное сообщение между левым и правым берегами Днепра. Он сообщил, что теплоходы будут курсировать в рабочие дни в утренние и вечерние часы «пик».

Тогда сообщалось, что планируется открыть маршруты в сторону Оболони и Русановских садов.

В сентябре утренние рейсы речного трамвая между Почтовой площадью и Березняками отменили. Но был открыт новый маршрут речного трамвая - с причала на Оболонской набережной до Почтовой площади.

Стоимость проезда составляла - 10 грн., льготникам - бесплатно.