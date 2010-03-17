Украина, Казахстан и РФ будут реализовывать проект «ГЛОНАСС»

Украина вместе с Казахстаном и Россией будет принимать активное участие в реализации проекта навигационной спутниковой системы «ГЛОНАСС».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом шла речь сегодня в телефонном разговоре Виктора ЯНУКОВИЧА с Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ.

Также собеседники обсудили возможность запуска ракетоносителя «Днепр» с европейскими спутниками «Призма» и «Пекард»

Президент Казахстана поддержал инициативы Украины.

Руководители двух стран особое место в разговоре об активном развитии двустороннего сотрудничества уделили собственно теме космического сотрудничества и сотрудничества в энергетической сфере.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил В.ЯНУКОВИЧУ подумать об использовании единого навигационно-временного пространства на базе ГЛОНАСС.