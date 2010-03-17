«Севморзавод» возглавил Картошкин

Исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Севастопольский морской завод» («Севморзавод», г. Севастополь) назначен Константин КАРТОШКИН.

Об этом сказано в сообщении завода, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что такое решение Наблюдательный совет принял на своем заседании 5 марта.

Справка УНИАН. ОАО «Севастопольский морской завод» (Севастополь) создано в 1995 году путем корпоратизации государственного предприятия. В настоящее время «Севморзавод» представляет собой компанию холдингового типа, в структуру которого входят 11 ООО, 2 акционерных общества и 4 дочерних предприятия, в том числе 5 профильных предприятий специализируются на военном и коммерческом судоремонте и судостроении.

59,9585% акций «Севморзавода» принадлежит компании Malter Enterprises Limited (Кипр), 29,36% – Vernon Holdings Limited (Британские Виргинские острова).