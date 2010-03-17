Аэропорты Крыма сократили перевозку пассажиров

За январь-февраль 2010 года количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропортов Автономной Республики Крым, составило 54,4 тыс. человек, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, за отчетный период количество отправленных из аэропортов Крыма пассажиров уменьшилось на 1,8% – 27,5 тыс. человек. Количество пассажиров, прибывших в аэропорты автономии, составило 26,9 тыс. человек, что на 2,5% меньше, чем за январь-февраль 2009 года.

Вместе с тем, с начала года в аэропортах Крыма отмечен рост объемов перевозки грузов на 4,8% по сравнению с январем-февралем 2009 года. За два месяца из аэропортов автономии отправлено 14,4 тонны грузов, принято – 12,8 тонны. При этом отмечается, что авиаперевозчики автономии оказывают услуги по перевозке грузов только в международном сообщении.

Как сообщал УНИАН, в январе 2010 года количество пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропортов Автономной Республики Крым, составило 29,3 тыс. человек, что на 4,25% больше, чем за январь 2009 года.