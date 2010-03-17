Порты Крыма увеличили переработку грузов на 13%

В январе-феврале 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., объем переработки грузов в портах Автономной Республики Крым увеличился на 12,8% и составил 2152,7 тыс. тонн, из них 79,9% составляют сухогрузы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, почти 57% всех грузов составляют отправляемые на экспорт.

За январь-февраль 2010 г. объем перевалки таких грузов составил 1223,0 тыс. т, что на 92,2% больше, чем в январе-феврале 2009 г. Наряду с этим, отмечено уменьшение объемов перевалки грузов внутреннего сообщения - на 36,5%, и транзитных - на 28,4%.

С начала 2010 г. в портах автономии прошли обработку 533 судна, что на 31% больше, чем за январь-февраль 2009 г. Из общего количества судов, на которые осуществлена погрузка или разгрузка грузов, 86,3% составляют суда заграничных собственников и фрахтовщиков.

Как сообщал УНИАН, в январе 2010 г. по сравнению с январем 2009 г. объем переработки грузов портами Автономной Республики Крым увеличился на 3,0% и составил 1067,2 тыс. тонн.