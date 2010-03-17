СК «Лемма» перестраховала телестанцию Dubai T.V.

АОЗТ «Страховая компания «Лемма» приняло в перестрахование имущественные риски телевизионной станции Dubai T.V., принадлежащей компании Dubai Media Incorporated (ОАЭ).

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, общая страховая сумма по данному договору составляет около 49 млн. долл. Лимит ответственности СК «Лемма» в риске – 7,5%. Период действия страхового покрытия – один год, начиная с 25 февраля 2010 года.

Справка УНИАН. Страховая компания «Лемма» в форме акционерного общества закрытого типа основана в 1994 году в Харькове и является одной из крупнейших страховых компаний Украины.

Уставный фонд компании составляет 550 млн. грн.

По итогам 9 месяцев 2009 года СК «Лемма» собрала страховых платежей на сумму 404 млн. 173,4 тыс. грн., осуществила страховые выплаты на сумму 413 млн. 592,8 тыс. грн.

Чистая прибыль компании по итогам 2008 года составила 72 млн. 153 тыс. грн.

Частная компания с ограниченной ответственностью «Лемма Космос Лимитед» (Лондон, Великобритания) уменьшила долю в капитале АОЗТ «Страховая компания «Лемма» с 51% до 41,41%.

В начале февраля 2010 года компания Lemma Viktoria Limited (остров Мен) купила у ООО «Бонанза» (Харьков) 22,7205% акций АОЗТ «Страховая компания «Лемма».

Dubai Media Incorporated основана в 2003 году правительством Дубаи и объединяет ряд печатных изданий, радио и телевизионные каналы.