Начальником Департамента ГАИ назначен Лозовой

Приказом МВД Украины от 16 марта временное исполнение обязанностей начальника Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью Министерства внутренних дел возложено на полковника милиции Валерия КОРЯКА.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, другим приказом МВД Украины от 16 марта 2010 года полковник милиции Валерий ЛОЗОВОЙ назначен начальником Департамента Государственной автомобильной инспекции МВД Украины.

Другими двумя приказами из органов внутренних дел уволен бывший начальник ДГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ и бывший руководитель КРУ МВД Украины Николай МАЛОЙ.