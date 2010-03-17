Рынок мобильных телефонов Украины уменьшился

Согласно оценкам аналитической компании IDC, по итогам 2009

г. рынок мобильных телефонов Украины в штучном выражении уменьшился по сравнению с 2008 г. на 42% - до 4,6 млн. штук.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании IDC.

Согласно сообщению, наиболее подверженным падению спроса оказался сегмент смартфонов и коммуникаторов, где снижение поставок достигло 75%; при этом

доля таких устройств в общем объеме поставленных в страну аппаратов сократилась за 2008 год вдвое: с 10% до 5%.

Ввод в действие новых правил ввоза и продажи мобильных телефонов с обязательной их

регистрацией в единой базе кодов IMEI способствовал, во-первых, легализации импорта,

во-вторых, сокращению доли устройств, завезенных по неофициальным каналам. Так,

согласно оценкам IDC, по итогам второго полугодия 2009 г., когда новые правила

вступили в силу, доля «серых» телефонов не превысила 5%, в то время как раньше она

была не менее 10%. (Под «серыми» подразумеваются телефоны, импортируемые в страну не через официальных дистрибьюторов; при этом они могут завозиться с соблюдением всех таможенных формальностей, включая регистрацию в базе IMEI).

«В будущем можно ожидать дальнейшего снижения доли «серого» рынка», – считает

аналитик IDC Наталья МИЛЬКО. По ее мнению, накладные расходы, связанные с необходимостью регистрации телефона в базе кодов IMEI, а также риски, сопряженные с его неработоспособностью в сетях местных операторов при отсутствии такой регистрации, в большинстве случаев сводят на нет ценовую выгоду от приобретения «серого» телефона.

Справка УНИАН. IDC (International Data Corporation) - ведущий поставщик информации,

консультационных услуг и организатор мероприятий на рынках информационных

технологий, телекоммуникаций и потребительской техники. Более 1000 аналитиков IDC в 110 странах изучают технологии, тенденции и возможности отрасли на мировом, региональном и местном уровнях. Уже более 45 лет знания IDC помогают клиентам компании в решении важнейших задач.

IDC – дочернее предприятие IDG, компании, лидирующей на мировом рынке ИТ-изданий,

исследований и специализированных мероприятий.

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