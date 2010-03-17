Гуржос уволен с должности главы «Укравтодора»

Кабинет министров Украины сегодня на заседании уволил с занимаемой должности главу Государственной службы автомобильных дорог (Укравтодор) Вадима ГУРЖОСА.

Об этом УНИАН сообщили в приемной «Укравтодора».

В то же время в компании сообщили, что не владеют информацией относительно возможных назначений в компанию.

Напомним, В.ГУРЖОС был назначен главой «Укравтодора» в августе 2008 г. До этого, с января 2008 г., он занимал пост заместителя министра транспорта и связи Украины.

С марта 2005-го по август 2006 г. В.ГУРЖОС также возглавлял "Укравтодор".