ЮЗЖД продлила месячник борьбы с "зайцами"

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) продлила месячник борьбы с безбилетными пассажирами до 15 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, в ходе месячника в феврале т.г. контролерами-ревизорами Юго-Западной железной дороги было проверено 797 пригородных поездов на пути следования и еще 474 поезда при посадке.

Во время проверок 194 пассажира были оштрафованы за безбилетный проезд, 128 - за провоз избыточной ручной клади, за другие административные нарушения – 48 пассажиров. В целом контролерами-ревизорами за прошлый месяц оформлено штрафов на сумму 10 тыс. 683 грн.

Кроме того, во время проверок работники контрольно-ревизионного отдела столичной магистрали на пути следования поездов изъяли у граждан 714 разовых пригородных билетов, срок действия которых закончился. Были высажены 361 безбилетный пассажир за отказ от уплаты штрафа и тарифа.

Как отмечают на ЮЗЖД, неуплата за проезд приводит к убыточности перевозок пассажиров в пригородном сообщении, что может стать причиной сокращения количества электропоездов на маршрутах следования.