В Полтавской области перевозки пассажиров сократились

В Полтавской области в январе-феврале объемы перевозки пассажиров сократились на 22,4% – до 20,2 млн. пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, за отчетный период, пассажирскую транспортную работу выполнено в объеме 472,7 млн. пас. км, что на 16,1% меньше, чем в январе-феврале 2009 года.

Железнодорожным транспортом за январь-февраль 2010 года отправлено 2,4 млн. пассажиров, что на 0,6% меньше, чем за январь-февраль 2009 год.

Услугами пассажирского автомобильного транспорта (с учетом пассажирских перевозок, выполненных физическими лицами – предпринимателями) воспользовались 12,7 млн. пассажиров, что на 25% меньше, чем за январь–февраль 2009 года. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц - предпринимателей уменьшились на 24,9%.

Городским электротранспортом (троллейбусом) за январь – февраль 2010 года. перевезено 5,1 млн. пассажиров, что на 23,8% меньше, чем за январь-февраль 2009 года.