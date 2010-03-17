Предправления Винницкого предприятия автостанций назначен Роман

Председателем правления "Винницкого областного предприятия автобусных станций 10599" назначен Сергей РОМАН.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили на предприятии.

До назначения С.РОМАН (акциями не владеет) выполнял обязанности заместителя председателя правления предприятия.

Кроме того, освобождены члены правления Инна БОНДАР (владеет 8,79% акций) и Елена ПЕНЬКОВА (владеет 0,000039% акций).

В сообщении также отмечено, что на места освобожденных должностных лиц никто не назначен.

Как сообщал УНИАН, "Винницкое областное предприятие автобусных станций 10599" в 2008 году сократило прибыль на 16,38% или на 0,048 млн. грн. по сравнению с 2007 годом - до 0,243 млн. грн., увеличив чистый доход (выручку) от реализации продукции на 34,99% или на 2,985 млн. грн. по сравнению с 2007 годом – до 11,517 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Винницкое областное предприятия автобусных станций 10599» занимается продажей билетов на автобусные рейсы междугородного и пригородного сообщения и обслуживанием пассажиров автобусными станциями в Винницкой области. Предприятие владеет 3 автостанциями в Виннице, 26 – в районных центрах и 11 – в сельской местности. Более 50% акций владеют глава ОАО «Мостобуд» Владимир ПРОДИВУС и его супруга.