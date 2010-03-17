Речпорты повысили обработку грузов на 12,7%

Речные порты и причалы в январе-феврале повысили обработку грузов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 12,7%, морские - снизили на 2,4%.

Об этом УНИАН сообщил Государственный комитет статистики Украины.

В частности, морские порты обработали 23 млн. 194,8 тыс. тонн, речные – 177,2 тыс. тонн.

При этом морские порты увеличили обработку экспортных грузов на 9,2% - до 13 млн. 007,3 тыс. т, импортных – на 54,2%, до 2 млн. 698 тыс. т. В то же время перевалка транзитных грузов снизилась на 25,2% - до 7 млн. 276 тыс. т, грузов внутреннего сообщения – на 42,1%, до 213,3 тыс. т.

Речные порты увеличили перевалку экспортных грузов на 12,9%, до 135,2 тыс. т, импортных – на 66,1%, до 20,6 тыс. т, грузов внутреннего сообщения – почти в 4 раза, до 21,4 тыс. т.