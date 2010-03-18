Оснований для повышения цен на проезд в городском транспорте нет

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сегодня не видит оснований для повышения цен на перевозку пассажиров в Киеве и других городах.

Об этом заявил журналистам после заседания Комитета и.о. главы комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«На сегодня мы не видим оснований для повышения цен на пассажирские перевозки в столице и других городах», - сказал он.

При этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО поручил отделениям АМКУ проверить ситуацию с перевозками на рынке перевозок пассажиров транспортом общего пользования в других регионах.

Сегодня на заседании Антимонопольный комитет рассматривал состояние перевозок в городе Киеве.

Киеву поручено разобраться с тарифами в маршрутках

Антимонопольный комитет Украины (АМК) обязал Главное управление транспорта Киевской городской государственной администрации (КГГА) в течение месяца инициировать внесение изменений в договора об организации перевозок пассажиров автобусными маршрутами общего пользования в режиме маршрутного такси относительно порядка пересмотра тарифов.

Как установил комитет, на рынке пассажирских перевозок автобусными маршрутами общего пользования в режиме маршрутных такси в Киеве, где предоставляют услуги 62 перевозчика, большинство из которых частные, еще в 2008-2009 годах у перевозчиков истекли сроки действия договоров на осуществление перевозок на свыше 100 из 263 маршрутов. Таким образом, эти маршруты должны были быть выставлены на конкурс, однако многие уже год и больше работают без конкурса, вне правового поля, отмечалось на заседании.

В связи с этим АМК рекомендовал Киевсовету и постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта и связи принять действенные меры для обеспечения соблюдения Главным управлением транспорта КГГА конкурсных основ по отбору перевозчиков для организации перевозок пассажиров в Киеве в режиме маршрутных такси.

Кроме того, АМК обязал Главное управление транспорта КГГА на протяжении одного месяца инициировать внесение изменений в договора об организации перевозок пассажиров автобусными маршрутами общего пользования в Киеве в режиме маршрутного такси, предусмотрев при этом тариф или стоимость проезда и порядок их изменения.

Как сообщил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО, сегодня очевидно, что на рынке перевозок маршрутными такси в Киеве существует ряд проблем. В частности, Киевсовет не обеспечил надлежащего контроля за деятельностью Главного управления транспорта КГГА относительно проведения конкурсного отбора перевозчиков. Это привело к тому, что в некоторых случаях перевозчики не соблюдают условий перевозок, нарушают законодательство, безосновательно повышают стоимость проезда. В частности, А.МЕЛЬНИЧЕНКО поручил комитету разобраться с системой вхождения на рынок перевозок тех предприятий, которые не прошли конкурсного отбора и не получили законных оснований для выхода на рынок. «Эти действия необходимо рассматривать как антиконкурентные действия не только власти, но и перевозчиков, потому что здесь есть признаки договоренностей», – отметил он.