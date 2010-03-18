Прибыль «Вымпелкома» в 2009 году выросла в два раза

Чистая прибыль сотового оператора «Вымпелком» по итогам 2009 года по стандартам US GAAP составила $1,112 млрд против $524 млн за 2008 год, сообщает Газета.Ру

Выручка оператора составила $8,703 млрд, снизившись по сравнению с 2008 годом на 14%. В рублевом выражении выручка составила 275,2 миллиарда рублей, что на 10% выше, чем в 2008 году.