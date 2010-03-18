Градосовет Киева одобрил проект реконструкции Дарницкого вокзала

Архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил проект первой очереди реконструкции застройки и функционального использования межмагистральных территорий вокзального комплекса на станции Дарница в Дарницком районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в ходе заседания секции Градосовета.

Проект разработан ООО «Архитектурный союз» по заказу Южно-Западной железной дороги.

По данным главного архитектора проекта Марии СУССКОЙ, проектировщики учли замечания членов Градосовета при последнем рассмотрении проекта в 2008 году.

Первая очередь строительства пассажирского вокзального комплекса на станции Дарница предполагает строительство 3-этажного здания южного вестибюля общей площадью 1,7 тыс. кв. м, 3-этажного здания северного вестибюля площадью 1,68 тыс. кв. м, подземного соединительного тоннеля, подземного транзитного пешеходного тоннеля общей площадью 3,6 тыс. кв. м под железнодорожными путями, двух павильонов доступа в транзитный тоннель, а также благоустройство привокзальной площади. Возле северного вестибюля планируется строительство открытой автостоянки на 137 машино-мест.

По данным главного архитектора проекта, общая площадь главного здания вокзала составляет около 70 тыс. кв. м, из них около 48 тыс. кв. м займут помещения коммерческого назначения.

М.СУССКАЯ напомнила, что Кабинет Министров Украины дал разрешение на строительство первой очереди. Всего выделено пять очередей реконструкции вокзального комплекса. В частности, вторая очередь предусматривает строительство подземно-надземного паркинга на 1,2 тыс. машино-мест в зоне южного вестибюля. Также возле главного здания вокзала планируется строительство автостоянки на 960 машино-мест.

При этом в третьей очереди запланировано строительство подземной станции метрополитена. В данном проекте предусматривается техническая возможность подключения будущей станции метро.

М.СУССКАЯ также отметила, что транспортная схема разработана и согласована в соответствующих инстанциях.

Подводя итоги рассмотрения проекта, глава Архитектурно-градостроительного совета Киева Сергей БРОНЕВИЦКИЙ рекомендовал согласовать проект при условии его согласования с «Гипротрансом» и Центром градостроительства и архитектуры.