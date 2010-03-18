Гендиректором «Винниччина-Авто» назначен Злотницкий

Акционеры ОАО «Винниччина-Авто» избрали генеральным директором предприятия Сергея ЗЛОТНИЦКОГО.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, решение о назначении С.ЗЛОТНИЦКОГО на данную должность было принято на общем собрании акционеров "Винниччины-Авто".

С.ЗЛОТНИЦКИЙ (акциями предприятия не владеет) до этого назначения занимал должность исполняющего обязанности генерального директора предприятия.

Справка УНИАН. ОАО «Винниччина-Авто» основано в 1993 году. Предприятие занимается ремонтом и техническим обслуживанием легковых автомобилей и других транспортных средств.

91,066% акций "Винниччина-Авто" владеет АО "Украинская автомобильная корпорация" (Киев).