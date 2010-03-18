Гендиректором «Винниччина-Авто» назначен Злотницкий
17:10, 18 марта 2010Транспорт/Связь
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Сообщение предприятия
Акционеры ОАО «Винниччина-Авто» избрали генеральным директором предприятия Сергея ЗЛОТНИЦКОГО.
Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном УНИАН.
Согласно сообщению, решение о назначении С.ЗЛОТНИЦКОГО на данную должность было принято на общем собрании акционеров "Винниччины-Авто".
С.ЗЛОТНИЦКИЙ (акциями предприятия не владеет) до этого назначения занимал должность исполняющего обязанности генерального директора предприятия.
Справка УНИАН. ОАО «Винниччина-Авто» основано в 1993 году. Предприятие занимается ремонтом и техническим обслуживанием легковых автомобилей и других транспортных средств.
91,066% акций "Винниччина-Авто" владеет АО "Украинская автомобильная корпорация" (Киев).
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