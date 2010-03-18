Долги перед «Киевпасстрансом» погашены полностью

Долги по зарплате работников КП «Киевпасстранс» за 2009 год погашены полностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам сообщил заместитель генерального директора КП “Киевпасстранс” Сергей ЛИТВИНОВ.

«Заработная плата вся закрыта за 2009 год, частично закрыта за январь т.г., и некоторые предприятия наши, которые имеют коммерцию, закрыли уже и январь. Мы сейчас приступаем к получению денег за льготных перевозчиков: что не додали в 2009 году, за январь, февраль, и будем выплачивать. Пока идем по графику», - отметил он.

При этом он опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что работники «Киевпасстранса» вновь намерены бастовать. «Ни наши профсоюзы, ни водители вопрос об этом не ставят», - уточнил С.ЛИТВИНОВ. По его словам, эти заявления являются не позицией профсоюза предприятия.

«Еще раз подчеркиваю: нет представителей предприятия, которые говорят о забастовке, нет…», - отметил он.

Напомним, 11 февраля профсоюзы “Киепасстранса” заявили о напряженной ситуации в трудовых коллективах из-за невыплаты зарплат. В сообщении отмечалось также, что, кроме долгов по зарплате, существует задолженность по обязательным платежам - около 70 млн. грн. Основной причиной критического финансового состояния является то, что коммунальное предприятие, согласно действующему законодательству, должно обеспечивать перевозку льготных категорий пассажиров. В Киеве таких граждан постоянно проживает около 800 тыс. чел.

Некоторые СМИ сообщали о готовящейся забастовке водителей. Однако объединенные профсоюзы КП «Киевпасстранс» не подтвердили этой информации.