Объем продаж новых автомобилей в Евросоюзе увеличился

Продажи новых автомобилей в Европе в феврале 2010 года выросли на 8,1%, сравнительно с февралем 2009 года, - до 1 млрд. 754 тыс.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, такие данные обнародовала Европейская ассоциация производителей автомобилей.

В абсолютных цифрах регистрация новых автомобилей в 25 странах-членах ЕС (за исключением Мальты и Кипра) и в трех странах Организации свободной торговли (Исландии, Норвегии и Швейцарии) составляла в феврале 1 млрд. 754 тыс. авто.

При этом, в Западной Европе в феврале 2010 года было зарегистрировано 949 тыс. 93 новых автомобиля, или на 10,4% больше, чем в феврале 2009 года. Не смотря на значительное снижение продаж в Германии (-29,8%), другие крупные рынки ЕС продемонстрировали рост: Франция - 18,2%, Италия – 20,6%, Великобритания – 26,4%, Испания – 47,0%.