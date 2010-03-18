НКРС утвердила Положение о назначении сигналов распознавания

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) сегодня на заседании утвердила Положение о назначении сигналов распознавания, предоставления лицензии судовой станции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, целью принятия нового регуляторного акта является совершенствование механизмов взаимодействия государственных органов и судовладельцев в сфере пользования радиочастотным ресурсом.

Документ определяет: порядок прорабатывания заявочных документов о назначении сигналов распознавания, предоставления лицензии судовой станции; правила эксплуатации судового радиооборудования морских и речных судов на основании лицензии судовой станции.

Исполнителем работ, связанных с оформлением лицензии и разрешения, является Государственное предприятие „Украинский государственный центр радиочастот” и его филиал. Стоимость работ определяется в соответствии с „Предельными тарифами на работы (услуги) ДП „Украинский государственный центр радиочастот”.

Принятие положения будет способствовать совершенствованию, упрощению и прозрачности процедуры рассмотрения заявочных документов, подготовки и предоставления разрешительных документов, на эксплуатацию радиосредств морской подвижной радиослужбы, а также будет способствовать повышению эффективности пользования радиочастотным ресурсом Украины.

Решение НКРС будет подано на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины и вступит в силу со дня его официального опубликования.