НКРС одобрила проект Порядка проведения экспертизы

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи сегодня на заседании утвердила проект Порядка проведения экспертизы при досудебном урегулировании спора. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, проект Порядка разработан с целью совершенствования досудебного урегулирования споров между операторами телекоммуникаций при взаимосоединении телекоммуникационных сетей.

Документ определяет основные задания, организационные принципы и сроки проведения экспертизы относительно предмета спора, регулирует отношения между субъектами рынка телекоммуникаций, которые являются сторонами досудебного урегулирования спора, экспертной организации и НКРС.

Экспертиза проводится в пределах досудебного урегулирования спора. Решение относительно проведения экспертизы принимается НКРС.

Основным заданием экспертизы является объективное, комплексное исследование объектов экспертизы, проверка соответствия объектов экспертизы требованиям и нормам действующего законодательства, подготовка научно-обоснованных экспертных выводов.

В соответствии с решением НКРС, вышеупомянутый документ будет отправлен на согласование в Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Украины.

Как сообщалось, 4 февраля т.г. решением НКРС №48 проект Порядка проведения экспертизы при досудебном урегулировании был принят за основу и размещен на веб-сайте комиссии для общественного обсуждения.

По результатам общественного обсуждения 10 марта на заседании Рабочей группы по вопросам регулирования номерного ресурса и взаимосоединения телекоммуникационных сетей был рассмотрен и согласован доработанный проект Порядка проведения экспертизы при досудебном урегулировании спора с учетом замечаний и предложений, предоставленных Ассоциацией операторов связи “Телас”, Интернет Ассоциацией Украины.