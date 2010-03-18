НКРС одобрила проект Порядка проведения экспертизы
При досудебном урегулировании спора
Национальная комиссия по вопросам регулирования связи сегодня на заседании утвердила проект Порядка проведения экспертизы при досудебном урегулировании спора. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.
Согласно сообщению, проект Порядка разработан с целью совершенствования досудебного урегулирования споров между операторами телекоммуникаций при взаимосоединении телекоммуникационных сетей.
Документ определяет основные задания, организационные принципы и сроки проведения экспертизы относительно предмета спора, регулирует отношения между субъектами рынка телекоммуникаций, которые являются сторонами досудебного урегулирования спора, экспертной организации и НКРС.
Экспертиза проводится в пределах досудебного урегулирования спора. Решение относительно проведения экспертизы принимается НКРС.
Основным заданием экспертизы является объективное, комплексное исследование объектов экспертизы, проверка соответствия объектов экспертизы требованиям и нормам действующего законодательства, подготовка научно-обоснованных экспертных выводов.
В соответствии с решением НКРС, вышеупомянутый документ будет отправлен на согласование в Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Украины.
Как сообщалось, 4 февраля т.г. решением НКРС №48 проект Порядка проведения экспертизы при досудебном урегулировании был принят за основу и размещен на веб-сайте комиссии для общественного обсуждения.
По результатам общественного обсуждения 10 марта на заседании Рабочей группы по вопросам регулирования номерного ресурса и взаимосоединения телекоммуникационных сетей был рассмотрен и согласован доработанный проект Порядка проведения экспертизы при досудебном урегулировании спора с учетом замечаний и предложений, предоставленных Ассоциацией операторов связи “Телас”, Интернет Ассоциацией Украины.