ЛЖД активизировала противопаводковые мероприятия

Львовская железная дорога активизировала противопаводковые мероприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЛЖД, сегодня одним из главных для железнодорожников является вопрос организации своевременной подготовки сооружений путевого хозяйства и объектов водоснабжения для обеспечения бесперебойного и непрерывного движения поездов на период ледоплава и пропуска весеннего и летнего паводков.

В частности, на Львовской железной дороге работает оперативный штаб, который контролирует надежную эксплуатацию участков железнодорожного полотна, находящихся в сложных инженерно-геологических условиях.

Состоянием на 17 марта на железной дороге сформировано 12 противоразмывных поездов с 62 единицами подвижного состава (41 платформа камня бутового, 10 платформ с щебнем и 11 крытых вагонов, заполненных мешками с песком) и создан запас инертного материала в местах складирования (Самбир, Стрый, Черновцы, Хрыплин, Воловец). Также в ходе подготовки путейщики обеспечили ремонт автотракторной техники.

На сегодняшний день на железной дороге опасными остаются 28 участков земляного полотна и 141 опасный объект путевого хозяйства во время прохождения ледоплава и паводков, на которых, во время движения, локомотивным бригадам необходимо быть особенно внимательными. С ситуацией ознакомлены руководители локомотивных депо, проведен инструктаж локомотивных бригад.