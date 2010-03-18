В Черкассах впервые выставляют на аукцион землю под остановками

31 марта в Черкассах состоится земельный аукцион по продаже права аренды на три земельных участка. В частности, на аукцион выставляются земельные участки под расположение киосков в комплексе с остановкой общественного транспорта.

Как рассказала корреспонденту УНИАН директор департамента архитектуры, строительства и землеустройства Черкасского горисполкома Марина ГЕРАЩЕНКО, это три абсолютно одинаковых земельных участка площадью 50 кв. м. Стартовая цена каждого из них составляет 3 500 грн. Тогда как конечная стоимость продажи права аренды этих земельных участков может существенным образом различаться, учитывая заинтересованность в их приобретении потенциальных покупателей. Шаг аукциона составляет 5% от стартовой цены лота.

М.ГЕРАЩЕНКО отметила, что для города лучше продавать право аренды на земельные участки, чем саму землю. Ведь в этом случае городская власть будет оставаться владельцем земли, а инвестор определенный период будет пользоваться участком, платя при этом арендную плату. Когда же предприниматель выкупит землю, он будет платить лишь земельный налог, который значительно меньше арендной платы.

Справка УНИАН. Впервые практику продажи на аукционах права аренды на земельные участки городская власть Черкасс ввела в 2009 году. По результатам аукционов, в 2009 году в городской бюджет дополнительно поступило свыше 588 тыс. грн. Было проведено три земельных аукциона.