Доходы Beeline в Украине выросли

Доходы оператора связи Beeline (ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком») увеличились на 8,4% - до 1,582 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что показатель OIBDA за год увеличился на 118% - до 282 млн. грн., маржа OIBDA составила 17,8%.

OIBDA мобильной связи выросла на 329% - до 57,5 млн. грн. против 13,4 млн. грн. в 2008 году; OIBDA фиксированной связи увеличилась на 93,9% или 224,2 млн. грн., по сравнению с 115,6 млн. грн. в 2008 году. Рентабельность по показателю OIBDA (маржа OIBDA) составила 17,8% против 8,8% в 2008 году.

По данным компании, финансовые показатели компании в долларовом исчислении за 2009 год снизились вследствие ослабления курса украинской национальной валюты к доллару США. Выручка Beeline в Украине в долларовом исчислении за отчетный период составила 203,2 млн. долл., по сравнению с 280,7 млн. долл. в 2008 году. OIBDA в долларовом исчислении увеличилась на 60% – с 22,5 млн. долл. в 2008 году до 36 млн. долл. за 2009 год.

Активный рост в 2009 году показал фиксированный бизнес, в том числе широкополосный доступ в Интернет по оптико-волоконным линиям. Выручка от фиксированных услуг связи составила 818 млн. грн, что на 62,6% выше, чем в прошлом году. Количество индивидуальных пользователей проводного Интернета Beeline по итогам года составило 109 тыс., а с учетом корпоративных пользователей - 121,5 тыс. Рост в этом сегменте компания связывает с масштабным строительством собственной сети FTTB, которая охватила более 10 тыс. многоквартирных зданий, развитием инфраструктуры фиксированной связи и передачи данных, а также высоким качеством коммерческих предложений для пользователей.

Справка УНИАН. На территории Украины услуги связи оказываются компаниями ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» (бренд Beeline), которые входят в группу компаний «ВымпелКом».

Оператор связи Beeline предоставляет полный спектр услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800, фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа. В группу компаний ОАО «ВымпелКом» входят телекоммуникационные операторы, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже, - на территории с общим населением около 340 млн. человек. Услуги предоставляются под брендом «Beeline». ОАО «ВымпелКом» стало первой российской компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи («NYSE»). Акции ОАО «ВымпелКом» в форме ADS котируются на NYSE под символом «VIP».