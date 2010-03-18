ОЖД проведет месячник по контролю за безбилетчиками

С 29 марта на Одесской железной дороге будет усилен контроль за соблюдением пассажирами порядка оформления проездных документов в рамках «Месячника по недопущению безбилетного проезда пассажиров и повышению доходных поступлений в пригородном сообщении».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ОЖД.

В частности, служба пригородных пассажирских перевозок будет выявлять безбилетных пассажиров во время прибытия пригородных поездов на вокзал Одесса-Главная. Для этого будут сформированы бригады из работников служб пригородных и пассажирских перевозок, вокзала, мотор-вагонного депо Одесса-Застава 1, военизированной охраны и милиции. На перронах вокзала они будут проверять при выходе пассажиров из поездов наличие билета или льготного проездного документа. Также они будут изымать недействительные абонементные билеты и билеты выходного дня, поддельные удостоверения, которые дают право на оформление бесплатного или льготного проездного документа.

Одесская железная дорога напоминает пассажирам о личной ответственности за безбилетный проезд. Обязательно следует сохранять билет до окончания поездки пригородным поездом и предъявлять его по требованию лиц, которые осуществляют контроль, иначе пассажиру придется платить за проезд второй раз.