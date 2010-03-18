АМК разрешил «Теленору» и «Алтимо Лтд.» приобрести контроль

Антимонопольный комитет предоставил разрешение компаниям «Теленор АСА» (г. Форнебу, Норвегия) и «Алтимо Холдингс енд Инвестментс Лтд.» (г. Тортола, Британские Виргинские Острова, входит в холдинг «Альфа-Груп», Россия) на приобретение контроля над ЗАО «Киевстар» (г. Киев) и компанией «Вымпел Коммуникации» (г. Москва, РФ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Напомним, 5 октября 2009 года. Telenor Group и Altimo сообщили о достижении соглашения об объединении совместных активов – пакетов акций ОАО «ВымпелКом» и ЗАО «Киевстар G.S.M.» с созданием одного из крупнейших операторов сотовой связи на развивающихся рынках. Стороны достигли соглашения об объединении принадлежащих им пакетов акций ОАО «Вымпел-Коммуникации» и ЗАО «Киевстар G.S.M.» с созданием нового совместного оператора сотовой связи – компании VimpelCom Ltd. («ВымпелКом Лтд.»), оказывающей качественные интегрированные услуги сотовой связи в России, Украине и других странах СНГ, а также в Грузии, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе. Компания будет развивать свою деятельность и на других быстро развивающихся рынках Европы, Азии и Африки, становясь одним из ведущих игроков отрасли в мире.

Стороны договорились о приостановлении всех находящихся в производстве дел по спорам между ними и о принятии мер для отзыва исков или урегулирования споров до совершения сделки. Согласованная структура управления компанией «ВымпелКом Лтд.» направлена на то, чтобы значительно снизить возможность новых споров между акционерами.

При условии получения необходимых разрешений регулирующих органов и других лиц компания «ВымпелКом Лтд.» намерена сделать предложение об обмене акций ОАО «ВымпелКом» и выпущенных на них АДР на депозитарные расписки, выпущенные на ее акции («Предложение об обмене ценных бумаг»). Сразу же после успешного завершения процедуры в соответствии с Предложением об обмене ценных бумаг, компании Telenor и Altimo внесут свои пакеты акций ЗАО «Киевстар G.S.M.» в уставный капитал в счет оплаты акций «ВымпелКом Лтд.». Стороны рассчитывают завершить эту процедуру и иные связанные с нею сделки к середине 2010 года, после чего «ВымпелКом Лтд.» планирует провести делистинг ОАО «ВымпелКом».

Справка УНИАН. Telenor Group оказывает качественные телекоммуникационные услуги, включая передачу данных и медиа-контента, обеспечивая сотовую связь на 13 рынках Скандинавии, Центральной и Восточной Европы, Азии. Telenor Group со штаб-квартирой в Норвегии входит в число крупнейших мировых операторов сотовой связи, с абонентской базой более 160 млн., доходом 111 млрд. норвежских крон за 2008 год, более чем 40.000 сотрудников (все показатели – с учетом ЗАО «Киевстар G.S.M.»).

Компания Altimo специализируется на осуществлении инвестиций в телекоммуникационный сектор России, стран СНГ, Азии. Ей принадлежат пакеты акций одного из двух крупнейших российских операторов сотовой связи ОАО «ВымпелКом» (44% голосующих акций, код на Нью-Йоркской фондовой бирже – VIP), третьего по величине оператора связи в стандарте GSM в России ОАО «МегаФон» (25,1%), крупнейшего оператора сотовой связи в Украине ЗАО «Киевстар G.S.M.» (43,5%), крупнейшего турецкого оператора сотовой связи Turkcell (4,99%, код на Нью-Йоркской фондовой бирже – TKC). Совокупная абонентская база компаний – объектов инвестиций Altimo составляет более 160 млн. абонентов сотовой связи.

В настоящее время количество размещенных акций ЗАО «Киевстар G.S.M.» составляет 10.687.389 штук.