В путевом хозяйстве ЛЖД зарегистрировано 13 краж

На протяжении января-февраля 2010 года в путевом хозяйстве Львовской железной дороги зарегистрировано 13 краж, совершенных посторонними лицами. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ЛЖД.

Согласно сообщению, в правоохранительные органы послано 13 писем, получено три ответа о возбуждении уголовных дел, один ответ об отказе в возбуждении уголовного дела, еще на 9 писем ответы не получены.

Согласно данным ЛЖД, кроме того, за два месяца 2010 года в хозяйстве сигнализации и связи посторонними лицами совершено 12 случаев краж и повреждения устройств (за аналогичный период 2009 года таких случаев было 7). На протяжении января-февраля 2010 года правоохранительными органами возбуждено три уголовных дела по фактам краж и задержано пять злоумышленников.

В целом по каждому случаю кражи и постороннего вмешательства в работу железной дороги все материалы направляются в соответствующие линейные отделения милиции и прокуратуру. Суммы убытков, нанесенных магистрали действиями злоумышленников, достигают миллионов гривень.