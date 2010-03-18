Суд арестовал в порту Южный теплоход «Энергия»

В порту Южный арестован за разлив нефтепродуктов теплоход «Энергия».

Как сообщили УНИАН в Одесской межрайонной природоохранной прокуратуре, вследствие разлива нефтепродуктов в районе 17-го причала Государству Украина нанесен ущерб в размере 99,3 тыс. долл.

Судебный иск о компенсации ущерба окружающей среде в таком объеме, определенном экспертами-экологами, подан межрайонным природоохранным прокурором Федором ПЛАЧКОВЫМ и удовлетворен судом города Южный Одесской области.

Вместе с тем, рассматривая дело о компенсации убытков за разлив ночью 5 марта нефтепродуктов из грузового танка судна "Энергия", суд учел факт отсутствия у судовладельца на территории Украины иного имущества, кроме теплохода, на которое может быть обращено взыскание убытков.

С учетом этого суд постановил арестовать судно «Энергия» до тех пор, пока судовладелец не компенсирует причиненные убытки за загрязнение акватории порта Южный.