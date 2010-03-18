Кабмин выделил Львову 59 млн. грн.

Кабинет министров Украины выделил 59 млн. грн. на строительство стадиона и аэропорта во Львове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Бориса КОЛЕСНИКОВА, сегодня стали известны результаты первой рабочей поездки Б.КОЛЕСНИКОВА во Львов.

Как сообщает пресс-служба, принято решение о безотлагательном выделении средств из государственного бюджета на финансирование строительства основных инфраструктурных объектов региона. В частности, речь идет о финансировании работ по строительству стадиона – 29 млн. грн., а также по строительству аэропорта – 30 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 16 марта Б.КОЛЕСНИКОВ осуществил инспекционный визит во Львов, который является одним из принимающих Евро-2012 городов, с целью детального ознакомления с состоянием подготовки инфраструктуры, необходимой для проведения чемпионата. В ходе поездки Б.КОЛЕСНИКОВ заявил, что в зоне риска по срокам подготовки к проведению чемпионата находятся именно стадион и аэропорт.