В пяти областях ограничен проезд автотранспорта

Из-за повышения уровня воды в реках ограничен проезд легкового автотранспорта дорогами местного значения в Волынской и Николаевской областях, закрыто движение по одной автодороге в Днепропетровской, Львовской и Полтавской областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, в целом на зимнем содержании дорог работают 182 механизма и 211 рабочих.

Напомним, в Сумской области с 10 марта по 16 апреля ограничено движение большегрузных транспортных средств общей массой свыше 12 тонн на автомобильных дорогах государственного и территориального значения и свыше 6 тонн – на областных и районных дорогах для сохранения дорожного покрытия от разрушения и деформаций из-за чрезмерного увлажнения верхних слоев земляного полотна в период весеннего оттаивания земли.