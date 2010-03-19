Windrose объявила о стратегическом партнерстве с "АэроСвитом"

Авиакомпания Windrose приступает к реализации совместной программы полетов с компанией «АэроСвит». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Windrose.

Согласно сообщению, стратегическое партнерство украинских перевозчиков предусматривает формирование консолидированного расписания полетов на летний период навигации и взаимный обмен воздушными судами на международных линиях совместной эксплуатации.

В рамках программы сотрудничества авиакомпании, в частности, начинают с 28 марта совместное обслуживание воздушной линии Киев-Москва с частотностью 35 рейсов в неделю, включая возобновление полетов из столицы Украины в московский аэропорт Внуково – 8 частот в неделю.

Предусмотрено также подписание код-шеринговых соглашений между авиакомпаниями Windrose и «АэроСвит» по обслуживанию маршрутов Киев-Тбилиси-Киев, Киев-Астана-Киев, Киев-Ташкент-Киев, Киев-Кутаиси-Киев, Киев-Нижневартовск-Киев, Киев-Батуми-Киев и Киев-Калининград-Киев.

«Формирование совместного расписания обеспечит оптимальные стыковки между маршрутами всех авиакомпаний. Тесное коммерческое взаимодействие также позволит более эффективно эксплуатировать парк каждого из авиаперевозчиков. Опыт у нас уже есть - один из Embraer-195 авиакомпании Windrose, начиная с 25 февраля, используется компанией «АэроСвит» для выполнения собственных рейсов, что выгодно обеим сторонам», - отметил генеральный директор Windrose Владимир КАМЕНЧУК.

Напомним, авиакомпания "АэроСвит" уже находится в альянсе с компанией "Донбассаэро". В начале 2007 года они объявили о создании стратегического альянса "Украинская авиационная группа". Сотрудничество в рамках альянса предусматривает объединение технологических, производственных, коммерческих и других ресурсов. Учредив альянс, "АэроСвит" и "Донбассаэро" сформировали общую сеть маршрутов, объединили парки воздушных судов и составили принципиально новое совместное расписание полетов, направленное на создание максимального эффекта синергии. В начале этого года сообщалось также, что авиакомпании «АэроСвит», «Донбассаэро» намерены объединиться в альянс с «Днеправиа» и укрепить коммерческое сотрудничество.

Справка УНИАН. Авиакомпания Windrose была основана в 2003 году, предоставляет полный спектр услуг в области авиационных перевозок. Парк авиакомпании состоит из двух Embraer-195, двух MD-82.

Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня является одним из крупнейших украинских авиаперевозчиков, оперирует широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.